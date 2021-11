Atacante Sergio Aguero está próximo de se aposentar após problemas no coração

O atacante Sergio Aguero está próximo de se aposentar do futebol, segundo Gerard Romero, jornalista espanhol, afirmou em uma live na Twitch. O centroavante está afastado dos gramados desde que sofreu uma arritmia cardíaca em um jogo da La Liga contra o Alavés.

As informações indicam que o argentino tomou a decisão nos últimos dias após avaliar sua situação para voltar a jogar futebol e o Barcelona já está ciente do desejo do atleta. Há a expectativa por uma coletiva de imprensa na próxima semana para esclarecer a situação.

Aguero chegou ao clube catalão nesta temporada, mas pouco jogou com a camisa blaugrana. Ao chegar, o camisa 19 sofreu com um problema muscular que o afastou das primeiras partidas e fez apenas cinco jogos pela equipe culé antes do problema cardíaco surgir.

Em sua carreira, Aguero fez história com a camisa do Manchester City, onde conquistou 14 títulos e marcou 260 gols. O atacante também teve uma passagem marcante pelo Atlético de Madrid, clube que abriu as portas para o jogador na Europa e pelo qual anotou outros 100 tentos.