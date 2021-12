Atacante paraense Rony recebe honraria da Câmara Municipal de Belém

As homenagens ao paraense Rony, atacante do Palmeiras, não param. Na segunda-feira (13), às 9h, o atleta será homenageado com o título de Brasão D'Armas, na Câmara Municipal de Belém. A honraria é a mais alta comenda do Legislativo Municipal. A homenagem foi proposta pelo vereador Zeca Pirão (MDB), presidente da CMB e ex-presidente do Remo, clube que revelou o jogador. A comenda foi aprovada por unanimidade.

Carreira

Natual de Magalhães Barata, interior paraense, Rony foi revelado pelo Remo. No Baenão, conquistou dois títulos do Parazão, até ser vendido ao Cruzeiro. Também teve passagem pelo Náutico, Albirex Niigata do Japão e Athletico-PR. No Furacão venceu a primeira competição continental da carreira: a Copa Sul-Americana. Pelo Athletico-PR também ganhou a Copa do Brasil.

Em 2020, Rony assinou pelo Palmeiras, onde já conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil e duas Libertadores da América. Rony foi artilheiro do time no torneio deste ano, junto com o também atacante Luiz Adriano, com cinco gols marcados. Além disso, o paraense é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 11 gols.