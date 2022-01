Atacante paraense, ex-Paysandu é contratada pelo Flamengo para a temporada 2022

A atacante paraense Anny Marabá foi anunciada como o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2022. A atleta de 19 anos estava desde 2020 no Vasco da Gama, onde foi artilheira do último Campeonato Carioca. Ao OLiberal.com, Anny disse estar muito feliz pela oportunidade no clube em que seus pais são torcedores.

“O sonho deles era me vê aqui, hoje me sinto mais uma vez realizada de poder dar essa alegria para minha família, amigos e a minha terra natal. Enquanto eu estiver aqui, vou dar meu melhor. As expectativas são grandes, e todos os dias me doarei 100%. É uma honra poder estar vestindo essa camisa e representando essa linda nação. Estou aqui para somar e fazer muitos gols e dar alegria à nação rubro-negra”, afirmou.

Anny Flamengo Paula Reis/CRF Paula Reis/CRF Paula Reis/CRF

No Pará, Anny foi revelada pelo Paysandu em 2017, onde foi campeã paraense sub-20. No Flamengo, a atacante chega para compor o elenco adulto da equipe. Por conta da sua idade, a jogadora ainda poderá disputar partidas pelo sub-20.

Anny é a segunda paraense na equipe rubro-negra, que também tem a atacante Nayra Pimentinha. As duas também atuaram juntas no Vasco da Gama. Em 2021, Anny disputou 26 jogos com a camisa Cruzmaltina, marcou 22 gols e deu quatro assistências.