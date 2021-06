Atacante ex-Remo acerta com rival do Leão Azul na Série B

O Vila Nova segue contratando para a disputa da Série B. O atual campeão da Série C acertou a contratação do atacante Fernandinho, de 26 anos, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Santo André-SP. Fernandinho teve passagem pelo Remo em 2016.

O jogador é bastante rodado. Atuou pelo Juventus-SP, Palmeiras-SP, Guarani-SP, São Bento-SP, além de Botafogo-PB, Náutico-PE, Brasil de Pelotas-RS. Jogou também fora do Brasil, no futebol deMalta e Indonésia.

BEM-VINDO! 🤝🇦🇹



O atacante Fernandinho, de 26 anos, está contratado e já regularizado pelo Vila Nova!



O atleta disputou o Paulistão deste ano pela equipe do Santo André. pic.twitter.com/ab9oIQFGDq — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) June 3, 2021

Fernandinho vestiu a camisa do Remo em 11 partidas e marcou um gol. O jogador foi contratado para a disputa da Série C, no retorno azulino à competição após a conquista do acesso em 2015.