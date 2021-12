Atacante ex-Paysandu fecha com clube da Série B que foi carrasco bicolor em 2021

Destaque no Paysandu na temporada 2015, o atacante Aylon, de 29 anos, vai jogar novamente o Campeonato Brasileiro da Série B em 2022, dessa vez pelo Ituano-SP, atual campeão da Série C e que foi carrasco do Paysandu nesta temporada.

O jogador gaúcho trocou o CSA-AL pelo Galo de Itu (SP) e será comandado pelo técnico Mazola Júnior, que teve passagens pelo Paysandu e também pelo Clube do Remo. Aylon fez 25 partidas pelo CSA em 2021 e não balançou as redes e possui no currículo acessos para a elite do futebol nacional com o Atlético-GO e Chapecoense-SC.

Aylon defendeu o Papão na temporada 2015 e quase subiu com o clube paraense. Com a camisa do Paysandu realizou 47 jogos e marcou oito gols. Em 2021 o jogador também esteve na mira da diretoria do Remo para a disputa da Série B, mas a negociação travou e Aylon permaneceu na equipe nordestina durante a competição nacional. O CSA terminou a Série B lutando pelo acesso, mas terminou na quinta colocação com 62 pontos conquistados.

Atual clube de Aylon, o Ituano foi soberano na disputa do acesso. No quadrangular final sobrou e subiu de forma antecipada e vencendo o Paysandu duas vezes, 3 a 1 em São Paulo (SP) e 4 a 1 em Belém, dentro da Curuzu e com direito a invasão de campo por parte de membros de uma torcida uniformizada do Papão. Na grande final, o Ituano superou o Tombense-MG.