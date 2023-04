Atacante do Palmeiras, Rony posta vídeo após cirurgia para colocar placa de platina no braço

O atacante Rony passou por um procedimento cirúrgico em razão de uma lesão no braço ocorrida na grande decisão do Campeonato Paulista contra o Águia Santa. O jogador paraense utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (10) para tranquilizar a torcida e mostrar que a cirurgia foi bem-sucedida. Em campo, o Verdão venceu o jogo de volta da final do Paulistão por 4 a 0 e se sagrou campeão estadual de 2023.

"Fala, família Palmeiras! Estou passando aqui para dizer que na cirurgia, ocorreu tudo bem, espero estar logo voltando aos gramados. Também quero agradecer o carinho de todos, o apoio de todo mundo. Avanti, palestra! 'Tamo' junto", disse Rony.

A cirurgia foi necessária para colocar uma placa de platina no antebraço de Rony, para auxiliar na calcificação de uma pequena fratura no ulna, um osso que ajuda a estabilizar o lado médio do braço. O procedimento é simples, mas a calcificação total da área pode ser demorada.

Qual o prazo de recuperação de Rony?

De acordo com o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira, o tempo de recuperação de Rony deve ser de 45 dias. O treinador estima que o jogador perca entre 12 e 15 jogos do clube paulista neste período, entre Série A, Copa do Brasil e Libertadores da América.

Rony comemorou, neste domingo (9), mais um título pelo Palmeiras (Marco Galvão/Palmeiras)

Desta forma, a previsão é de que Rony possa retornar aos gramados entre a 7ª e a 9ª rodada do Brasileirão e encare o Cerro Porteño, do Paraguai, pela 4ª rodada do Grupo C da Libertadores.