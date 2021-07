Atacante do Castanhal destaca união da equipe e projeta partida contra o Fast-AM pela Série D: 'Estamos preparados'

O Castanhal enfrenta o Fast-AM, no sábado (17), às 17 horas, no Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela 7ª rodada da Série D. Líder do grupo A1, com 14 pontos, e invicto, o Japiim possui um jogador que pode ajudar a conseguir mais uma vitória na competição. É o atacante Pecel, que marcou cinco gols em seis jogos da quarta divisão. Com 29 anos, o jogador vive a melhor fase na carreira. Em 18 jogos pelo Japiim neste ano, marcou nove gols, e briga pela artilharia da Série D.

“Momento bom. Fico feliz por isso. Dando continuidade ao trabalho e isso vem mostrando que eu estou trabalhando forte para viver esse momento. Espero conquistar a artilharia e ajudar o castanhal no acesso para a Série C e, quem sabe, no título da Série D”, comentou.

Para ele, a boa fase do Castanhal se deve pela união do grupo.

“Temos um grupo forte com vários jogadores qualificados. Um ataque efetivo, com o Canga, o Fidélis, o Leandro Cearense, meias de qualidade, que ajudam muito a gente. Não é a toa que temos um dos melhores ataques e o que me deixa satisfeito pelo bom momento com meus companheiros. Estamos fazendo um bom trabalho no Castanhal”, afirma.

Sobre o confronto contra o Fast, Pecel sabe que vai ter dificuldade. Mas acredita em mais um resultado fora de casa. Aliás, serão dois confrontos em seguida contra o time de Manaus.

“Sabemos que será um jogo difícil contra o Fast, em Manaus, mas estamos preparados. E vamos buscar a vitória lá e também dentro de casa. Tudo isso para buscar a classificação”, finalizou o ponta-direita do Japiim.