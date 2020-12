Atacante com passagens no Remo e no Paysandu fecha com clube da Série B

O atacante Magno, de 27 anos, com passagens pelo Remo e Paysandu acertou com o Náutico-PE para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador foi anunciado pelo Timbu pelas redes sociais do clube pernambucano e chega com uma tarefa difícil, que é livrar a equipe nordestina do rebaixamento para a Série C.

Magno atuou pelo Parauapebas-PA, Independente de Tucuruí-PA, Londrina-PR, Grêmio Anápolis-GO, Remo em 2016, Paysandu em 2018 e estava disputando a Série D pelo Cascavel-PR onde atuou em 21 partidas e marcou cinco gols.

Magno (o primeiro da esquerda para direita) atuou a Série C pelo Remo em 2016 (Oswaldo Forte / OLiberal)

O atacante passou também pelo futebol português defendendo as cores do Leixões. O jogador esteve no Paysandu na campanha do rebaixamento bicolor para a Série C em 2018. Foram 31 jogos e seis gols, além de ter conquistado o título da Copa Verde pelo Bicola.

NOVO CLUBE

Magno é o novo atacante do Náutico! O jogador fica no Timbu até o final da Série B. Confira a primeira entrevista do reforço alvirrubro >> https://t.co/vGYcs8N6bC 🇦🇹🐭 pic.twitter.com/30Mlc1Csgs — Náutico (@nauticope) December 3, 2020

O Náutico está na zona de rebaixamento da Série B com 24 pontos e ocupa atualmente a 17ª posição, com cinco pontos a menos que o Paraná-PR, primeiro clube fora do Z-4.