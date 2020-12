Campeão goiano da 2º Divisão e ex-Paysandu, atacante retorna ao Castanhal

O atacante João Leonardo é a mais recente contratação do Castanhal para o Parazão de 2021. A novidade foi anunciada pelo clube, por meio da sua assessoria de imprensa.

João Leonardo, 26 anos, estava atuando no futebol goiano e foi campeão da Segunda Divisão pelo Jataiense. Foi dele o gol da vitória sobre Itumbiara (1 a 0) que levou o Raposa à primeira divisão de Goiás, após 11 anos fora da elite.

O atacante tem experiência internacional com passagem pelo FC Dila, da Geórgia, e pelo Alcanenense, de Portugal. Esteve em 2019 no Paysandu e no Parazão de 2020 defendeu o manto aurinegro, onde novamente está presente.

Com João Leonardo, o Castanhal chega a 19 jogadores no elenco. Veja a relação:

Goleiros:

Axel Lopes, Paulo Henrique e Paulo Roberto

Laterais

Magnum e Daelson

Zagueiros

Cleberson, Guilherme, Lucão e Lucas

Volantes

Samuel, Marcos e Lynconl

Meias

William Fazendinha, Gui Campana e Alexandre

Atacantes

Canga, Fidelis, Pecel e João Leonardo

Comissão Técnica:

Artur Oliveira (técnico), Ernandes, André Luís, Ferreti e Risada, auxiliares.