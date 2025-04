Aston Villa x PSG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/04) pela Champions League

Futebol

PF indicia Bruno Henrique por suposta fraude em aposta ligada a cartão amarelo contra o Santos

Bruno Henrique e seu irmão foram indiciados com base no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com penas que variam de dois a seis anos de prisão – além de responderem por estelionato, crime cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão