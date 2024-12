Astana x Chelsea: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (12/12) pela Liga Conferência

Astana x Chelsea disputam hoje, quinta-feira (12/12), a 5° rodada da Liga Conferência. O jogo será realizado às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Ortalyq, em Pavlodar, Cazaquistão. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Astana x Chelsea ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Astana venceu Backa Topola por 1 a 0, perdeu pra The New Saints por 2 a 0, foi superado por Pafos por 1 a 0 e empatou com Vitória por 1 a 1.

Já o Chelsea acumulou uma vitória de 4 a 2 sobre o Gent, outra de 4 a 1 contra Panathinaikos, uma terceira de 8 a 0 sobre Noah e outra de 2 a 0 sobre Heidenheim.

Astana x Chelsea: prováveis escalações

Astana: Mukhamedjan Seisen; Stanislav Basmanov, Abzal Beysebekov, Aleksandr Marochkin, Marat Bystrov e Timur Dosmagambetov; Nnamdi Ahanonu, Barnes Osei, Islambek Kuat e Elkhan Astanov; Ramazan Karimov. Técnico: Grigoriy Babayan.

Chelsea: Filip Jorgensen; Axel Disasi, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile e Renato Veiga; Kiernan Dewsbury-Hall, Kiano Dyer (Samuel Rak-Sakyi) e Mykhaylo Mudryk (Christopher Nkunku); Shumaira Mheuka, João Félix (Carney Chukwuemeka) e Marc Guiu. Técnico: Enzo Maresca.

FICHA TÉCNICA

Astana x Chelsea

Conference League

Local: Estádio Ortalyq, em Pavlodar, Cazaquistão

Data/Horário: 12 de dezembro de 2024, 12h30