Associação Nacional de Clubes pede adiamento do jogo entre Cruzeiro e Confiança

A Associação Nacional dos Clubes de Futebol (ANCF) enviou na tarde desta sexta-feira (20) um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando o adiamento da partida entre Cruzeiro e Confiança-SE, pela 20ª rodada da Série B. O jogo está marcado para ocorrer logo mais, às 21h30, no Mineirão.

Segundo o documento, a presença do público no estádio é irregular. A liberação ou não de público nos estádios deve ser autorizada pelo conselho técnico da Série B, independente da aprovação das autoridades sanitárias locais. No entanto, ainda não houve autorização formal por parte do conselho.

No ofício divulgado pela ANCF, a entidade se manifesta contrária a presença do torcedores cruzeirense, argumentando que atitude fere o equilíbrio técnico da Série B. De acordo com a associação, o adiamento da partida irá preservar as condições de igualdade da disputa. Até a publicação desta matéria, a CBF não se manifestou sobre o pedido da ANCF.

O Cruzeiro conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a liberação para a presença de torcedores nos jogos do clube pela competição nacional. No entanto, no regulamento da Série B, está claro que os jogos deverão ser realizados em sua totalidade sem a presença de torcedores.

Em nota, a assessoria da CBF disse que o time mineiro está amparado por uma medida judicial e que respeita a decisão do STJD, embora o protocolo divulgado deixe claro a posição da entidade.

Uma possível imcompatibilidade entre a decisão do STJD e o regulamento da CBF já havia sido identificada pelo presidente do Remo, Fábio Bentes. Em entrevista ao O Liberal, o mandatário azulino explicou que 1ualquer alteração no regulamento, como a presença de público nos estádios, precisa ser acordada entre as 20 equipes da Segundona.

“Foi feito um congresso técnico e está no regulamento da competição que os jogos serão todos de portões fechados. Para mudar isso só um novo congresso técnico. O STJD pode até liberar público, mas no regulamento dessa competição está proibido, então acho que isso vai dar merda”, ressaltou Fábio Bentes.

No Regulamento da Série B consta, no artigo 28, que os clubes deverão cumprir integralmente a Diretriz Técnica Operacional e o Guia Médico.

“Art. 28 – Os clubes disputantes deverão cumprir integralmente a Diretriz Técnica Operacional e o Guia Médico, itens integrantes deste regulamento, bem como todas as atualizações dos documentos supracitados”.