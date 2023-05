Associação de casas de apostas defende regulamentação após descoberta de esquemas

Com a deflagração operação Penalidade Máxima II, que trouxe à tona esquemas de apostas envolvendo jogadores de futebol e apostadores, o Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR), formado por nove casas de apostas, divulgou nesta quinta-feira (11) uma nota declarando apoio à regulamentação e parceria com uma entidade internacional anticorrupção em plataformas.

“Em relação às recentes investigações de manipulação de resultados, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) vê a regulamentação do setor de apostas esportivas no Brasil como essencial para a segurança de apostadores, esportes e operadores, de forma que possam contribuir para o crescimento do país. Os membros da IBJR têm experiência em colaborar com órgãos reguladores e outras autoridades relevantes com o objetivo comum de garantir a integridade do esporte.

Neste sentido, o IBJR firmou, nesta semana, uma parceria com a International Betting Integrity Association (IBIA) para desenvolver projetos que garantam a integridade do esporte brasileiro e já apresentou os representantes da IBIA às autoridades responsáveis pelas investigações, para que possam trabalhar em conjunto. O objetivo é implementar ações que preservem a segurança e a integridade dos operadores, do esporte e dos apostadores, reforçando o papel das apostas esportivas como entretenimento”, diz a nota divulgada.

O IBJR é formado pelas casas de apostas: Bet365, Flutter, Entain, Betsson Group, Betway Group, Yolo Group, NetBet Group, KTO Group e Rei do Pitaco. A International Betting Integrity Association (IBIA), instituto internacional com o qual foi firmado uma parceria, é uma empresa que monitora apostas no mundo inteiro. Para isso, a entidade conta com mecanismos anticorrupção que emitem alertas quando encontram anomalias em apostas.



Outra entidade que se manifestou em apoio à regulamentação das apostas no país foi a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que também divulgou nota sobre o assunto.

“A ANJL reafirma que a regulamentação do setor é fundamental para que sejam adotadas medidas ainda mais eficazes e contundentes por meio da parceria dos setores público e privado, com o objetivo de eliminar esse tipo de prática ilícita no mercado brasileiro”, diz trecho da nota.

Na última quarta-feira (10), uma medida provisória que visa regulamentar as casas de apostas foi entregue ao presidente Luís Inácio Lula da Silva. No texto encaminhado fica previsto que as empresas tenham menor fatia na arrecadação de apostas e maiores obrigações junto ao governo.