Assistente de arbitragem do quadro FIFA, paraense é escalada para Libertadores Feminina

Árbitra assistente FIFA, a paraense Bárbara Loiola foi escalada para o quadro de arbitragem da Libertadores da América feminina. A competição vai começar na próxima sexta-feira (5).

“Viajo na próxima quarta-feira (3), estou muito feliz. Foi para isso que eu realmente treinei, estou na expectativa, é chegar lá e fazer um bom trabalho”, afirmou em contato com a repórter Andreia Espírito Santo, que veiculará a entrevista exclusiva no podcast Tudo Delas, disponível a partir de quinta-feira (4), nas plataformas de O Liberal.com.

Barbara está no quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2012 e, desde 2020, faz parte do quadro FIFA. Essa é a primeira vez que a bandeirinha estará saindo do país para trabalhar em uma competição internacional.