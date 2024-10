A tarde desta quinta-feira (31) é de futebol no Estádio do Souza, em Belém. A Tuna Luso enfrenta o São Paulo-SP, às 1530, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Essa é a primeira vez em que a Lusa joga a competição nacional e já chegou às quartas de final do torneio.

