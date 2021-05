Assista: paraense, ex-Flamengo relembra final épica contra o Vasco e gol de falta de Petkovic

Um dos momentos mais históricos dos campeonatos estaduais foi o gol de falta do ex-meia Petkovic, do Flamengo, na decisão contra o Vasco da Gama, em 2001. Aliás, nesta quinta-feira (27), a épica cobrança do sérvio completa 20 anos. Mas você sabia que havia um paraense naquela disputa? O ex-atacante Roma, natural de Belém, que terminou a temporada como vice-artilheiro dos Flamengo naquela temporada, entrou no segundo tempo.

Como forma de rememorar este momento, a equipe de esportes de O Liberal conversou com Roma, ex-Remo, que falou sobre aquela decisão, do dia 27 de maio de 2001.

Assista:

"[A final] Marcou muito. Eu tinha me lesionado. Estava voltando de uma lesão. Eu entrei no segundo tempo. Foi aquela pressão, pressão. A gente entra nervoso. Mas depois consegui me adequar. Naquele ano fui vice artilheiro, só perdi pro Edilson. Fui vice com Edilson, Pet, Reinaldo, Adriano Imperador", relembrou Roma.

Roma também conta que antes da partida, no Estádio do Marcanã lotado, a ansiedade nem lhe deixou dormir:

"Na véspera, a gente nem dormiu. Era meu primeiro ano de profssional e o Zagallo era um cara que confiava bastante em mim. Sempre disse que é meu pai no futebol. Graças a Deus a gente foi feliz por ser campeão. Quero agradecer à nação rubro-negra por ter me acolhido e apoiado", concluiu.

Confira os gols momentos do clássico: