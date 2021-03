Treinador do Castanhal avalia jogo contra o Voltaço e diz: ‘Não é qualquer adversário’

O Castanhal é dos três representantes do Pará na Copa do Brasil 2021. O Japiim da estrada encara o Volta Redonda-RJ, nesta quarta-feira (17), às 15h30, no Maximino Porpino. O clube paraense precisa vencer para avançar de fase e o técnico Artur Oliveira avaliou o adversário carioca.

“Meus jogadores estão conscientes do que é preciso ser feito para vencer o Volta Redonda-RJ, equipe que já joga junto faz um tempo, que estão na Série C brigando por acesso, então não é qualquer adversário que vamos jogar”, disse.

O comandante do Japiim comentou sobre a importância financeira da partida para o clube e que a passagem para a segunda fase da competição , faz parte do planejamento.

“O lado financeiro é importante para os jogadores, para a comissão, para o clube, mas o lado profissional é maior. Depois de 20 anos, jogar a Copa do Brasil e passar da primeira fase, como colocamos no nosso planejamento de 2021, vai ser um grande prêmio para a diretoria e torcedor”, finalizou.