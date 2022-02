Artilheiro do Parazão, atacante rescinde com o Bragantino e acerta com time do Alagoas

O atacante do Bragantino e artilheiro do Campeonato Paraense 2022, Tiago Recife teve o contrato rescindido nesta segunda-feira (14). A informação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

De acordo com a assessoria de comunicação do Bragantino, o jogador foi contratado pelo CSE-AL, clube que disputa a elite do Campeonato Alagoano. O atacante, inclusive, deixou o clube do nordeste do Pará logo após a derrota para o Castanhal, por 2 a 1, e já treina com o novo clube.

Tiago Recife tem 29 anos e assinou com o Bragantino no início da temporada, para a disputa do Parazão. Com a camisa do Tubarão do Caeté, o atacante disputou cinco partidas e marcou quatro gols. O jogador é artilheiro isolado da competição.

Mesmo sem a principal força ofensiva, o Bragantino entra em campo na quarta-feira (16) contra o Remo, pela sexta rodada do Parazão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.