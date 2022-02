Castanhal, Águia de Marabá e Independente de Tucuruí vencem na quinta rodada do Parazão

A quinta rodada do Parazão foi repleta de gols. Em três partidas realizadas no sábado, 14 gols foram marcados. Destaques para os vencedores Castanhal, Águia de Marabá e Independente de Tucuruí, que venceu fora de casa o Paragominas.

Na Arena verde, em Paragominas (PA), o Galo Elétrico venceu o Jacaré por 3 a 2, com o jogo sendo decidido nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 2 e triunfo conquistado pelo Independente. O PFC está em terceiro no grupo A com quatro pontos e a equipe de Tucuruí também está na terceira posição, só que do grupo C.

Já em Castanhal (PA), o Japiim enfrentou o Bragantino e voltou a vencer na competição na estreia do técnico Robson Melo na equipe. O clube aurinegro virou o jogo no Estádio Maximino Porpino por 2 a 1 e garantiu os três pontos. Agora o Castanhal soma quatro pontos e ainda é o lanterna do grupo C. O Castanhal é o vice-líder da chave B com seis pontos conquistados.

Em Marabá, o Itupiranga jogou contra o Águia, no Zinho Oliveira, com o mando sendo do Crocodilo. Mas o Azulão foi quem deu as cartas e saiu com a vitória pelo placar de 4 a 2, em um jogo bem movimentado e sendo decidido na reta final. Essa foi a primeira vitória do Águia, que agora está na vice-liderança do grupo A com cinco pontos. Já o Itupiranga caiu uma posição e está na terceira posição do grupo B com seis pontos conquistados.