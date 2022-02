Bragantino bate Amazônia e vai aos seis pontos no Parazão

O Bragantino aproveitou a partida em casa, para arrancar mais três pontos e encostar na liderança do grupo B, com 6 pontos, atrás de Itupiranga, com seis pontos, e Tuna Luso, líder com 7. No estádio Diogão, os donos da casa venceram o Amazônia Independente por 1 a 0, e agora vai até Castanhal, para enfrentar o time da casa, pela quinta rodada do Campeonato Paraense, na próxima semana.

O único gol da partida foi marcado aos 7 minutos da etapa final, após um primeiro tempo apático. A jogada saiu dos pés de Thiago Recife, que recebeu a bola na entrada do campo adversário e arrancou pela direita. Ao tentar o cruzamento para a grande área, a bola resvalou na defesa do Amazônia e encobriu o goleiro André.

As duas equipes passaram a buscar o resultado, mas a dificuldade nas finalizações impediram que o placar sofresse maiores alterações. A derrota do Amazônia o deixa mais uma rodada na lanterna do grupo A, com apenas um empate em quatro jogos. Na próxima rodada, dia 13, o estreante na divisão principal do Parazão enfrenta o Caeté, no Centro de Treinamento do Clube do Remo.

Local: estádio José Diogo

Arbitragem: Emmanuel Luiz Ribeiro Gomes

Assistentes: José Jacemir Gonçalves Brito e Raimundo Dácio da Silva Costa

Amazônia: André; Marcio, Paulo Pontes, Robinho, Massara; Rosivan, Juninho Silva, Tutu, Danilo; Palhoça e Andrei.

Técnico: Matheus Lima

Bragantino: Ferrari; Davi Caça-Rato, Matheus Villa, Léo Timboteu, Hércules; Valker, Gully, Emerson Bacas, Matheus Sabiá; Weslley Barbosa e Thiago Recife.

Técnico: Rogerinho Gameleira