Arrascaeta volta a testar positivo para Covid-19 e cumprirá quarentena no Uruguai

Após testar positivo para a Covid-19 na terça-feira, o meia Arrascaeta realizou novo exame na quarta-feira e o resultado se repetiu. Assim, o atleta será desfalque para a seleção uruguaia nas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, e seguirá a cumprir quarentena em um hotel em Montevidéu.

A informação inicial é do jornalista Rodri Vázquez, da DirecTV Uruguay. De acordo com o profissional, o elenco celeste também realizou novos exames, mas todos deram negativo. O Uruguai enfrenta o Paraguai nesta quinta-feira.

Confira a classificação e todas as partidas das Eliminatórias da América do Sul!

Ainda não há uma definição sobre o que Arrascaeta fará após os 10 dias de isolamento em Montevidéu. Assintomático, o atleta é acompanhado pelos médicos da seleção uruguaia, que disputará a Copa América a partir do dia 13 de junho. O Flamengo volta a campo no próximo dia 10, mas a presença do meia nesta partida - contra o Coritiba pela Copa do Brasil - já está descartada.