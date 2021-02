Arrascaeta celebra encaixe na hora certa do Flamengo: 'Estamos a um passo de conquistar mais um título'

Após oscilar ao longo da temporada, o Flamengo encaixou no momento certo. Esse é o entendimento de Arrascaeta, jogador com mais participações diretas em gols do time no Brasileirão e que contribuiu muito nas últimas rodadas até a equipe alcançar a liderança após a vitória sobre o Internacional. O uruguaio falou sobre a expectativa para a rodada decisiva contra o São Paulo, na quinta.

- Importante para o nosso time (as boas atuações recentes). Estávamos precisando dos jogadores de frente aparecendo. Encaixamos na hora certa. Vamos para mais um jogo importante - afirmou, à FlaTV, antes de completar:

- Sabemos da nossas virtudes. Importante que dependemos só de nós. Mais um jogo, mais uma final e temos que seguir jogando da mesma forma que estamos jogando até hoje. Estamos a um passo de conquistar mais um título.

Com 71 pontos, o Flamengo tem dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Internacional. O Rubro-Negro visita o São Paulo, no Morumbi, o Colorado recebe o Corinthians no Beira-Rio. As duas partidas serão na quinta, às 21h30.

O técnico Rogério Ceni não terá desfalques por suspensão, mas seguirá sem contar com Diego Alves, Thiago Maia e Willian Arão no duelo com o São Paulo.