Armênia x Ilhas Faroé: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/11) pela Liga das Nações

Armênia x Ilhas Faroé disputam hoje, quinta-feira (14/11), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ortalyq, em Almatı, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Armênia x Ilhas Faroé a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As Ilhas Faroé estão na lanterna do Grupo 4 da Liga C das Nations League e acumula 3 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 5 gols sofirdos.

Já a Armênia está na vice-liderança do mesmo grupo com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Na terceira rodada da Liga das Nações, Armênia e Ilhas Faroé empataram por 2 a 2.

Armênia x Ilhas Faroé: prováveis escalações

Armênia: Ognjen Cancarevic, Sergey Muradyan, Varazdat Haroyan, André Calisir, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan, Kamo Hovhannisyan, Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Lucas Zelarayán, Artur Miranyan. Técnico: Oleksandr Petrakov.

Ilhas Faroé: Bárdur á Reynatröd, Jann Benjaminsen, Andrias Edmundsson, Odmar Faero, Viljormur Davidsen, Gunnar Vatnhamar, René Joensen, Brandur Hendriksson, Hanus Sorensen, Hannes Agnarsson, Meinhard Olsen. Técnico: Hakan Ericsson.

FICHA TÉCNICA

Armênia x Ilhas Faroé

Nations League

Local: Estádio Ortalyq, em Almatı, Cazaquistão

Data/Horário: 14 de novembro de 2024, 14h