Argentinos Juniors x Godoy Cruz: veja o horário e escalações do jogo hoje (30/03) pelo Argentino

As equipes Argentinos Juniors x Godoy Cruz disputam nesta quinta-feira (30/03) a 9° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Diego Maradona, em Buenos Aires. Confira o horário e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Argentinos Juniors x Godoy Cruz?

A partida Argentinos Juniors x Godoy Cruz não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Argentinos Juniors x Godoy Cruz​ chegam para o jogo?

Godoy Cruz e Argentinos Juniors ocupam a 12° e 13° posições do Campeonato Argentino, respectivamente.

Argentinos Juniors somam 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Godoy Cruz passou por 4 vitórias e 4 derrotas. Nas suas últimas partidas, o time registrou 2 vitórias e 3 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel, Federico Redondo; Thiago Nuss, Gabriel Ávalos. Técnico: Gabriel Milito.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Gonzalo Abrego, Hernán López Muñoz; Salomón Rodríguez e Tadeo Allende. Técnico: Diego Flores.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Godoy Cruz

Campeonato Argentino

Local: Estadio Diego Maradona, em Buenos Aires

Data/Horário: 30 de março de 2023, 21h30