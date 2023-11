Argentina perde para o Uruguai e sofre primeira derrota após Eliminatórias da Copa do Mundo

O Uruguai superou a Argentina por 2 a 0 na noite dessa quinta-feira (16), no estádio La Bomboneira, em Buenos Aires, na Argentina, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com gols de Ronald Araújo e Darwin Núñez, a Celeste impôs a primeira derrota aos argentinos na disputa.

A Argentina segue líder da competição, mas perdeu o 100% de aproveitamento. Os argentinos somam 12 pontos. O Uruguai somou três pontos e chegou aos 10 e está na segunda colocação das Eliminatórias.

Antes do término da data Fifa, as duas seleções ainda terão mais um embate. A Argentina visita o Brasil nesta terça-feira (21). A bola rola para o clássico as 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Uruguai, por sua vez, terá um duelo relativamente mais tranquilo. Os uruguaios encaram a vice-lanterna Bolívia, no mesmo dia, mas um pouco mais cedo. O jogo está previsto para acontecer as 20h30, no estádio Centenário, em Montevidéu.