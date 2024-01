Arábia Saudita x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (30) pela Copa da Ásia

Arábia Saudita x Coreia do Sul disputam hoje, terça-feira (30/01), as oitavas de final da Copa da Ásia. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, em Ar-Rayyan, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arábia Saudita x Coreia do Sul ao vivo?

A partida entre Arábia Saudita x Coreia do Sul​ pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Arábia Saudita x Coreia do Sul chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, Arábia Saudita somou vitória de 2 a 1 sobre Omã, outra de 2 a 0 contra Quirguistão e um empate sem gols com Tailândia.

Já a Coreia do Sul passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Bahrein, empate de 2 a 2 com Jordânia e outra de 3 a 3 com a Malásia.

Arábia Saudita x Coreia do Sul: prováveis escalações

Arábia Saudita: Al-Kassar; Al-Briek, Al-Tambakti, Lajami e Al-Bulaihi; Abdulhamid, Ali, Al-Malki e Ghareeb; S. Al-Dawsari e Al-Shehri. Técnico: Roberto Mancini.

Coreia do Sul: Hyeon-woo; Young-woo, Seung-hyun, Min-jae e Jin-su; Kang-in, In-beom, Woo-yeong e Jae-sung; Gue-sung e Heung-min. Técnico: Jurgen Klinsmann.

FICHA TÉCNICA

Arábia Saudita x Coreia do Sul

Copa da Ásia

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Ar-Rayyan, Catar

Data/Horário: 30 de janeiro de 2024, 13h