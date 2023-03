Após tiro de meta curto, zagueiro comete pênalti bizarro no futebol argentino; vídeo

A oitava rodada do Campeonato Argentino de futebol foi marcada por um pênalti bizarro ocorrido na partida entre Independiente x Colón, no último final de semana. O zagueiro do Colón, Paolo Goltz, pegou a bola com as mãos dentro da grande área de seu time, após o goleiro da sua equipe cobrar o tiro de meta de forma curta.

ASSISTA

Paolo não notou que a bola já estava em jogo, pegou a bola e a colocou em outra posição, comentendo o pênalti. A penalidade não foi marcada pela arbitragem de forma imediata, somente após a revisão do VAR, que penal foi confirmado para o Independiente, que marcou om gol, porém, o jogo terminou empatado em 2 a 2,