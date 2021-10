Após ter apenas 13 jogadores inscritos, Penarol-AM encara o Paysandu com equipe completa

Na segunda fase da Copa Verde 2021 teremos um confronto entre Pará x Amazonas. O Paysandu recebe o Penarol-AM, nesta quarta-feira (20), às 20h, na Curuzu, em jogo único, quem vencer avança na competição e em caso de empate a vaga será decidida nas penalidades. Para este jogo o clube amazonense terá um time completo, diferente do que ocorreu na primeira fase, quando apenas 13 puderam ser inscritos.

Mesmo tendo apenas dois jogadores reservas, o Penarol passou pelo Real Ariquemes-RO por 2 a 0 e chega a Belém buscando um a vaga inédita na terceira fase da Copa Verde. Segundo a jornalista Larissa Balieiro, da Rádio Difusora, o problema foi resolvido e que o presidente do Penarol, Lúcio Barros, admitiu culpa no atraso da documentação dos atletas. A equipe é comandada pelo técnico Vaguinho Santos que já contará com mais atletas como opções.