Após sofrer AVC, ex-Tuna e Paysandu fala nas redes sociais sobre recuperação

O ex-jogador Hallace Pena, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) nesta semana, publicou uma foto nas redes sociais e comentou sobre o processo de recuperação. Ele conta que está fazendo uma série de exames para detectar a causa do incidente e agradeceu o carinho dos fãs.

"Meus amigos, estou realizando vários exames para saber a causa do AVC. Em breve estarei aqui com mais informações. Continue com as orações e forças. Agradeço de coração", disse o ex-jogador em uma postagem.

Na última terça-feira (6), Hallace foi internado em um hospital de Belém após sofrer um AVC. A informação havia sido confirmada pelo irmão, Hallysson Pena, que também foi ex-jogador.

Quando atleta, Hallace era atacante e teve passagens por clubes do estado e do nordeste do Brasil. Em muitas oportunidades, o atleta atuava na mesma equipe que o irmão Hallyson, que era zagueiro.

O grande momento de Hallace como jogador foi em 2007. Na ocasião, jogando pela Tuna, ele marcou o gol do título do 1º turno do Campeonato Paraense.