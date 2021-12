Ex-jogador do Paysandu e campeão com a Tuna é internado após AVC

O ex-jogador Hallace Pena, que teve passagens por Paysandu e Tuna sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (6) pelo irmão de Hallace, o também ex-jogador Hallyson Pena.

Segundo o irmão de Hallace, o ex-atleta está internado em um hospital de Belém onde se recupera do AVC. Em uma postagem nas redes sociais, Hallyson fez uma postagem em homenagem ao irmão.

Quando jogador, Hallace era atacante e teve passagens por clubes do estado e do nordeste do Brasil. Em muitas oportunidades, o atleta atuava na mesma equipe que o irmão Hallyson, que era zagueiro.

O grande momento de Hallace como jogador foi em 2007. Na ocasião, jogando pela Tuna, ele marcou o gol do título do 1º turno do Campeonato Paraense.