Após ser especulado no Remo, cria do Paysandu acerta com clube árabe

O atacante paraense Leandro Carvalho, revelado pelo Paysandu, e que estava no Ceará foi apresentado como novo jogador do Al Quadisiya, da Árabia Saudita. Leandro, que coleciona polêmicas na carreira, chegou a ser especulado como reforço do Remo para a Série B do Brasileiro deste ano, mas agora reforça o time árabe.

Natural de Belém, Leandro Carvalho chegou ao profissional do Paysandu em 2014 e ficou até 2017 - com alguns empréstimos no período. Pelo Bicola, o atleta de 26 anos conquistou a Copa Verde (2016) e o bicampeonato estadual (2016 e 2017).

Em 2021, Leandro Carvalho esteve emprestado do Ceará ao América-MG, onde fez 11 partidas e não marcou gols. Na carreira, além do Papão, o atacante esteve no Botafogo-RJ, Tuna Luso e Penapolense-SP.