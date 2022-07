Após ser eliminado pelo Flamengo, Atlético-MG terá orçamento menor para o resto da temporada

A desclassificação do Atlético-MG para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai impactar diretamente nos cofres do Galo. A equipe mineira deixou de receber R$3,9 milhões. A intenção da diretoria do clube era chegar à semifinal da competição, fase que estava dentro do orçamento anual do Atlético.

Como o Galo já iniciou a competição na terceira fase, ele já havia recebido R$4.9 milhões. Neste ano o Atlético recebeu mais de R$39 milhões de premiações dos títulos do Mineiro, Supercopa do Brasil,, além da vaga nas quartas de final da Libertadores que rendeu uma boa premiação.

Em 2022 a intenção da diretoria do Galo das Alterosas era que o clube chegasse a R$163 milhões em premiações. Nesta temporada o Atlético ainda luta pelos títulos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro.