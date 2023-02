Após segunda derrota no Parazão, Tapajós demite técnico Arthur Bernardes e fecha com Robson Melo

O Campeonato Paraense 2023 já teve o primeiro técnico demitido. O treinador Arthur Bernardes não resistiu no cargo, após mais uma derrota do Tapajós competição e foi dispensado pela diretoria do Boto, que já fechou com Robson Melo.

O treinador Arthur Bernardes não conseguiu se manter à frente do clube santareno, depois da derrota para o Caeté, neste final de semana, por 3 a 2. Esse foi segundo tropeço do Tapajós em duas partidas na competição estadual e foi comunicado pelo clube nas redes sociais.

Mas a equipe ficou pouco tempo sem comando. A diretoria anunciou a contratação do técnico Robson Melo, que estava no Paragominas, porém, com a confirmação da não participação do PFC no Parazão, Robson Melo foi o escolhido para assumir o cargo e retorna ao Boto, clube que tinha comandando em 2019. O novo treinador já disse que é desafiador, mas que novas ideias serão implantadas na equipe já contra o Paysandu na próxima terça-feira (14), na Curuzu.

“É um desafio dos grandes, como sempre foi na minha carreira. Agradeço ao convite do Boto, sei que temos muito a produzir, podemos evoluir, tenho acompanhado aos jogos do Parazão. Agora é implantar uma nova ideia, um nova metodologia e aos poucos inserir um alguns conceitos para que possamos fazer um grande campeonato. Terça-feira um novo compromisso contra o Paysandu na Curuzu, precisamos ‘mudar o chip’ do comando, tentar ser mais intenso e agressivo para buscarmos essa vitória”, disse, Robson Melo.