Após saída de Cuca, Corinthians mira no retorno de Tite para a disputa da Série A e Libertadores

O Corinthians está em busca de um novo técnico para substituir Cuca e tem Tite como primeira opção. A diretoria do clube entrou em contato novamente com o ex-técnico da seleção brasileira nesta quinta-feira, mas enfrenta um obstáculo: Tite não quer voltar a trabalhar no Brasil em 2023, prometido à sua esposa Rosemari Bachi.

Em entrevista ao GE, o empresário de Tite, Gilmar Veloz, reforçou que a prioridade do treinador é trabalhar no exterior. Embora o mercado europeu seja a principal escolha, Tite não descarta voltar ao Oriente Médio, onde trabalhou em duas oportunidades.

"Ele já demonstrou essa vontade publicamente e pediu para nós segurarmos. Realmente, teve muita coisa (de clubes brasileiros desde a Copa do Mundo). Acredito que no próximo mercado, no verão europeu, vamos ter alguma novidade. Faz parte do trabalho da gente o sigilo, não podemos divulgar, mas com certeza o Tite voltará a trabalhar na Europa ou em qualquer outro lugar".

Caso não tenha sucesso em contratar Tite, o Corinthians estuda outras opções de treinadores. O clube tem pressa em definir o novo técnico, já que enfrenta o Palmeiras no sábado e o Independiente del Valle na terça-feira pela Libertadores.

Fernando Lázaro, que comandava o time interinamente, não é garantido como plano B para o Dérbi. Uma alternativa seria utilizar o ex-meia Danilo, que atualmente comanda a equipe sub-20. O elenco corintiano volta a treinar na tarde desta quinta-feira.