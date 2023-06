Após saída de Benzema, Real Madrid anuncia a contratação de Joselu, do Espanyol

O Real Madrid anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (19), a contratação do atacante Joselu, de 33 anos, por empréstimo de um ano, com opção de compra por R$ 7,9 milhões ao final. O jogador defende o Espanyol, onde marcou 38 jogos e 17 gols na última temporada e chega para substituir Benzema.

Assista ao vídeo de gols e lances de Joselu na temporada:

VEJA MAIS

O atacante, revelado pelo Celta de Vigo, será apresentado no CT do time às 6 da manhã do próximo dia 20. Entre 2009 e 2012, aos 20 anos, ele chegou a jogar no Real Castilla, categoria de base do Real Madrid, onde acumulou 26 gols em 36 jogos. Na época, o desempenho do espanhol chamou atenção e ele chegou a integrar a equipe principal do clube, mas não teve espaço para jogar.

Após a carreira no Castilla, Joselu foi transferido para o Hoffenheim e depois continuou na Alemanha, com passagens no Eintracht Frankfurt e o Hannover. Além dos três clubes alemães, o atacante também jogou no Stoke City e Newcastle, da Inglaterra, e Deportivo Alavés e Espanyol, na Espanha.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)