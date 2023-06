Jude Bellingham é apresentado no Real Madrid e usará mesma camisa de Zidane; vídeo

O Real Madrid anunciou oficialmente a chegada do talentoso meio-campista inglês Jude Bellingham, tornando-se o principal reforço do clube para a temporada 2023/24. Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (15), Bellingham foi apresentado ao lado do presidente Florentino Pérez, recebendo a camisa com seu nome e número. O jogador utilizará a lendária camisa número 5, anteriormente vestida por ninguém menos que Zinedine Zidane.

VEJA MAIS

Após passar por exames médicos, Bellingham seguiu para o icônico estádio Santiago Bernabéu para o evento oficial de apresentação. Em suas primeiras declarações como jogador do Real Madrid, o meia inglês expressou sua gratidão e emoção por estar no maior clube do mundo.

"Queria agradecer a todos que estão aqui no dia mais importante da minha vida, no meu primeiro dia neste gigante clube", comentou, entusiasmado, o jogador.

O presidente Florentino Pérez abriu a cerimônia com elogios ao jovem de 19 anos, ressaltando que Bellingham foi eleito o melhor jogador da última Bundesliga e também se destacou na Euro 2020.

"Sempre afirmamos que nossas conquistas conjuntas são resultado dos jogadores se sentirem madridistas. E hoje, um dos melhores jogadores do mundo se junta ao Real Madrid. Ele está aqui porque escolheu, porque decidiu que sua história deveria estar entrelaçada a este clube, o melhor do mundo", afirmou Florentino Pérez.

O contrato de Bellingham com o clube espanhol é válido por seis temporadas, estendendo-se até junho de 2029. A transferência foi avaliada em 103 milhões de euros (cerca de R$ 543 milhões). Além disso, o Real Madrid poderá pagar bônus adicionais que podem chegar a 30% do valor total da transferência, dependendo do desempenho do jogador.