Após reformulação no elenco, Castanhal possui grupo fechado para a disputa da Copa Verde

O Castanhal é o primeiro representante do Pará a estrear na Copa Verde 2021. O Japiim também é estreante na competição e encara o Fast-AM, no próximo dia 13. Às 16h, em Manaus-AM. A partida é única, quem vencer avança no torneio e o técnico Cacaio já possui o elenco fechado.

Após a eliminação na Série D do Brasileirão na segunda fase, após ser o dono da melhor campanha na fase inicial, o Castanhal passou por uma reformulação no elenco, alguns jogadores deixaram o clube, como o goleiro Jader, os meias Renato Henrique e Willians, além do atacante Fidélis. O meia Alexandre também deixou o clube por empréstimo, assim como o lateral-esquerdo Robson e o volante Marcos, que foram cedidos para clubes da Segundinha. Alguns atletas da base estão compondo o elenco para esse fim de temporada. Atualmente o grupo aurinegro conta com 25 atletas.

Veja o elenco completo do Castanhal para a Copa Verde

Goleiros: Axel, Paulo Roberto e Lucas Cintra (base)

Laterais: Magnum, Daelson (DM), Rony e Lucas

Zagueiros: Cleberson, Guilherme, Lucão, Alisson e Juan (base)

Volantes: Samuel, Ricardo Capanema, Geovane

Meias: Lukinhas, Jefersson, Vitinho, Gabriel (base)

Atacantes: Canga, Pecel, Pedrinho, Leandro Cearense, Cláudio (base), Ruan Marcos (base)