Após polêmica, Flamengo retira pedido de inversão de mando da Copa do Brasil

O Flamengo retirou o pedido de reversão de mando de campo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. A reclamação rubro-negra se deu pela mudança na ordem das partidas contra o Furacão, pelas quartas de final do torneio.

O Rubro-Negro vai decidir a vaga fora de casa, enquanto o Fluminense faz o segundo jogo no Maracanã. A CBF tem como critério há alguns anos de não permitir que dois clubes da mesma cidade joguem em casa na mesma perna da eliminatória, por isso, como o Flu foi sorteado primeiro, a ordem de Athletico-PR x Flamengo foi mudada.

O Flamengo argumentou que esse critério não consta no regulamento do torneio. Nas oitavas de final, o Flamengo decidiu a vaga no Maracanã, enquanto o Fluminense eliminou o Cruzeiro no Mineirão. No entanto, o Rubro-Negro alegou que esse argumento não é válido, tendo em vista que o Botafogo também decidiu a vaga no Rio de Janeiro.

O duelo de rubro-negros pelas quartas de final da Copa do Brasil começa na próxima quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã. O segundo jogo, na Arena da Baixada, será disputado apenas no dia 17 de agosto.