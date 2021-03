Após perder título para o Remo, atacante Walter poderá voltar a Belém na Série B

O atacante Walter, de 31 anos, está de volta ao Vitória-BA, time por onde atuou há 16 anos. O jogador que enfrenta sérios problemas com o peso está na capital baiana para assinar com o rubro-negro para a temporada 2021.

Walter teve passagens por vários clubes, um deles foi o Paysandu, em 2018, quando chegou ao Papão com com status de principal contratação. Muito acima do peso, Walter jogou pelo e conseguiu atuar nas finais do Parazão, mas o jogador não conseguiu passar pelo goleiro Vinícius, que com belas defesas, segurou a vitória do Remo no último jogo por 1 a 0 e o Leão levantou a taça.

Com a camisa do Paysandu Walter atuou em 12 partidas e marcou três gols, porém deixou o clube de forma conturbada, alegando problemas familiares, rescindiu com a equipe paraense e assinou com o CSA-AL, por onde conquistou o acesso. Na mesma temporada Walter alfinetou o Paysandu, cobrando uma dívida do clube.

SÉRIE B

Nesta Série B de 2021 teremos o reencontro do Leão Azul paraense e do Leão rubro-negro baiano pela Série B e Walter poderá reencontrar o Remo e retornar a Belém.

RODAGEM

O jogador passou por vários clubes nacionais e jogou também no futebol português defendendo o Porto. No Brasil Walter atuou pelo Internacional-RS, Cruzeiro-MG, Goiás-GO, Fluminense-RJ, Athlético Paranaense-PR, Atlético-GO e CSA. O atleta estava no Athléltico Paranaense, onde jogou 21 partidas e marcou apenas um gol.