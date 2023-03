Após participação história em 2022, Tuna encara o CSA-AL nesta quarta pela Copa do Brasil 2023

Após uma participação surpreendente em 2022, a Tuna Luso quer novamente fazer história na Copa do Brasil nesta quarta-feira (1º). A partir das 15h30, no estádio do Souza, em Belém, a Águia Guerreira enfrenta o CSA-AL pela segunda fase do maior torneio mata-mata do país. Para avançar na competição, o time cruzmaltino precisa vencer o Azulão, franco favorito.

A missão parece difícil, afinal a Tuna disputa a Série D do Brasileirão, enquanto o adversário está na Terceira Divisão nacional. No entanto, um feito tão improvável quanto esse foi alcançado pela Gloriosa no ano passado. Em 2022, o time então comandado por Emerson Almeida venceu o Novorizontino, em partida disputada no Baenão, e avançou à segunda fase da Copa do Brasil.

No entanto, em 2023, a missão da Águia do Souza tende a ser mais complicada. É fato que o adversário não vive grande fase - 5ª lugar no Campeonato Alagoano e 5ª no Grupo B da Copa do Nordeste -, mas a Gloriosa também faz uma temporada abaixo do esperado. Até o momento, a Tuna tem quatro jogos no ano, com apenas uma vitória.

O resultado, inclusive, foi conquistado no último final de semana. Em casa, a Águia venceu o Caeté, em casa, pela quarta rodada do Parazão. No entanto, o resultado ainda deixou a equipe de Josué Teixeira apenas na 5ª posição do estadual.

O que está em jogo?

Tuna e CSA-AL se enfrentam nesta quarta (1º) em busca de uma premiação milionária. Depois dos reajustes das cotas de participação da Copa do Brasil, anunciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no mês passado, a classificação à segunda fase do torneio passou a "custar caro". A equipe que avançar ganhará R$ 900 mil. Vale destacar que ambos os clubes já garantiram R$ 750 mil apenas pela classificação ao campeonato.

Duelo decisivo

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, a primeira e segunda fases serão definidas em jogos únicos. Por conta disso, o duelo entre Tuna e CSA-AL nesta quarta (1º) será decisivo. Quem vencer avançará à próxima fase do torneio, sem jogo de volta. No entanto, o Azulão, por ser melhor classificado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, tem vantagem do empate para avançar no torneio.

Ficha técnica

Tuna Luso x CSA-AL

Primeira fase da Copa do Brasil de 2023

Data: 1º de março de 2023, quarta-feira

Local: Estádio do Souza

Hora: 15h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Quarto Árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Tuna Luso: Jader; David Felipe, Dedé, Iguinho e Garagau; Alysson, Felipe Recife e Wallacer; Silvio, Whelton e Bruno Sammario. Técnico: Josué Teixeira.

CSA-AL: Dalberson; Éverton Silva, Jonathan, Paulo César e Xandão; Pará, William Oliveira e Bruno Matias; Kaio Nunes, Ruan e Rodriguinho. Técnico: Bebeto Moraes.