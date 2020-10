Após pânico de jogador, Cuiabá explica imprevisto em voo e descarta falta de combustível

Não passou de um susto. Isto foi o que garantiu o Cuiabá acerca do imprevisto que modificou o plano de voo da delegação do Dourado. O volante Jean Patrick chegou a afirmar nas redes sociais que a causa era falta de combustível, mas o clube informou que o problema foi a chuva.



A delegação estava saindo de São Paulo para Cuiabá quando houve uma turbulência. O avião foi direcionado para pousar em Goiânia, onde foi reabastecido. Em seguida, retomou voo e seguiu para a capital matogrossense.



Envolvido pelo medo, o atleta chegou a publicar a seguinte mensagem: "Me leva para casa, senhor. Minha família me espera. Nunca passei tanto medo na minha vida".



Em nota, o Cuiabá se pronunciou:



"Pessoal, para tranquilizar a todos, a delegação do Cuiabá já pousou na capital mato-grossense. Na vinda de SP, muita chuva em Cuiabá e o avião não conseguiu pousar, com um pouco de turbulência. Feito reabastecimento em Goiânia, a delegação fez um voo tranquilo até Cuiabá.



Obrigado a todos"