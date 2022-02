Após goleada sofrida para o Paysandu, goleiro anuncia saída do Itupiranga: 'Novos projetos'

O goleiro Evandro Gigante não faz mais parte do elenco do Itupiranga. O jogador anunciou, nas redes sociais, o fim do vínculo com o clube do sudeste paraense após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Paysandu na noite desta quarta-feira, na Curuzu, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense.

“Venho aqui agradecer a esse grande clube, Sport Clube Itupiranga, pela oportunidade a mim dada de ter vestido essa grande camisa. Meu muito obrigado à diretoria, comissão e todos os companheiros. Novos projetos. Vou ficar de longe torcendo por todos. Obrigado, Crocodilo”, postou o goleiro.

Veja os melhores momentos da partida

Evandro Gigante estava no clube desde o começo do Parazão. Ele deixa o Crocodilo com o saldo negativo: a equipe tem disparada a defesa mais vazada do torneio, com 15 gols sofridos em 6 partidas. Neste quesito, logo atrás do Itupiranga vêm Águia de Marabá e Paragominas, com 8 gols tomados cada.

Apesar dos números defensivos negativos, o Crocodilo, comandado pelo técnico Charles Guerreiro, tem chances de classificação à segunda fase do Campeonato Paraense. A equipe está na terceira colocação do Grupo B, com seis pontos. O vice-líder é o Bragantino, com 7 pontos.

Aos 36 anos, Evandro Gigante tem extenso currículo no futebol paraense. Natural de Belém, ele tem passagens por Cametá, Carajás, Pinheirense, São Raimundo-PA, Independente, Remo, Tuna e Izabelense, entre outros.