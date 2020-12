Após gol salvador, Cano celebra empate do Vasco: 'Não merecíamos perder'

O Vasco, mais uma vez, precisou dele. E ele estava lá. Foi com um gol de Germán Cano, nos acréscimos do segundo tempo, que o Cruz-Maltino garantiu o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite deste domingo, em São Januário. Ele celebrou o gol e o resultado, uma vez que o time pressionou para consegui-lo.

- Muito contente pelo gol e pelo empate. Não merecíamos perder. Temos que seguir lutando, trabalhando - afirmou, à beira do campo, ao canal de televisão por assinatura Premiere.

Com o 1 a 1, o Vasco segue na 17ª posição, agora com 25 pontos. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é diante do Santos, no próximo domingo.

-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

(Foto: Reprodução/Premiere)