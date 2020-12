Após crítica do técnico Felipão, trio paraense volta a apitar jogo do Cruzeiro na Série B

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Cruzeiro, reclamou da arbitragem paraense na derrota para o Confiança-Sem na última rodada da Série B. A rodada da Segundona marca para hoje (5), ás 21h30 no estádio Independência, o confronto entre América-MG x Cruzeiro, no clássico de Minas Gerais (MG). A partida será apitada novamente por um trio do Pará.

Depois de Felipão reclamar do trio paraense Andrey da Silva E Silva, Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luís Diego Nascimento Lopes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou apara o jogo contra o Mecão o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva e os assistentes Márcio Gleidson Correia Dias e Hélcio Araújo Naves.

O América é o atual vice-líder da Série B com 44 pontos. Já o Cruzeiro ocupa a 16ª colocação com 28 pontos.