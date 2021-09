Após acesso à elite do Brasileirão, Esmac planeja três competições em menos de um ano

Após conquistar o acesso para o Brasileirão Série A1, a Esmac volta suas atenções para o Campeonato Paraense de futebol feminino que deve ocorrer em setembro. A informação foi dada pelo treinador da equipe, Mercy Nunes, em entrevista ao OLiberal.com.

“A FPF fará no dia 14 de setembro, às 15h, uma reunião com todos os clubes femininos que irão participar do paraense de futebol feminino 2021. Há uma grande possibilidade de começar ainda em setembro”, contou.

A última partida oficial da Esmac foi no dia 22 de agosto, quando foi eliminada nas semifinais do Brasileirão A2. Ainda segundo Mercy, as meninas estão tendo duas semanas de folgas e devem retornar aos trabalhos no dia 15 de setembro. A Esmac vai usar a competição estadual como preparação para a Supercopa do Brasil e para o Brasileirão A1.

“A expectativa é que comece em setembro a competição local. A ideia é usar o campeonato paraense como preparação para a Supercopa. Que deve ter início na segunda quinzena de fevereiro 2022, e o Brasileirão A1 que começa em sequência”, comentou.

A diretoria da Esmac, juntamente com a comissão técnica, irá se reunir na próxima semana para alinhar o planejamento da equipe para as próximas competições.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)