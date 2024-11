Após 4 anos sem competição, Copa do Joelho Operado terá 14ª edição no dia 1ª de dezembro em Belém

Quem passa por cirurgias ou sofre com problemas nos joelhos, geralmente, acredita que a realização de atividades físicas são uma realidade bem distante. No entanto, para desmistificar isso, o médico ortopedista Erick Nunes criou a “Copa do Joelho Operado”, que chega à 14ª edição no dia 1º de dezembro.

Especialista em cirurgia do joelho, Erick criou a competição como um desafio aos pacientes operados. “No passado tinha uma máxima que cabeça, relógio e joelho depois que se mexia não prestava mais para nada. Então, em maio de 2005, eu já tinha alguns pacientes operados e decidi criar a primeira Copa do Joelho, o que mais um desafio aos pacientes, porque eu afirmava para eles que seria possível voltar a praticar o esporte de maneira competitiva mesmo depois de operar um joelho. Então, a gente fez essa primeira Copa que começou como um desafio, uma brincadeira entre mim e os pacientes e acabou dando muito certo, e começou a se tornar uma tradição”, contou.

No entanto, durante a pandemia, o evento foi interrompido e será retomado, pela primeira, este ano. A competição ocorrerá em um único dia, com times formados pelos pacientes do doutor Erick Nunes, fisioterapeutas e educadores físicos, que também fazem parte da recuperação dos operados, competindo no estilo mata-mata.

“A gente mistura todo mundo ali em uma grande confraternização. É um torneio que tem uma disputa, claro, porque é um torneio, mas, na verdade, é uma maneira da gente brindar e de comemorar o empenho de todo o atleta que participa e passou por uma cirurgia no joelho, e também toda a nossa equipe né que se empenha todos os anos em trabalhar firmemente para recuperar esses atletas”, explicou.

O evento será realizado nas arenas do Centro Social De Sub-Oficiais e Sargentos da Aeronáutica, o Cassazum. As inscrições para pacientes que passaram por alguma cirurgia no joelho, interessados em participar do campeonato, estão abertas, para realizar a inscrição basta acessar o link e levar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridade.