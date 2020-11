AO VIVO: Clássico Re-Pa agita rodada do Campeonato Paraense de futebol feminino

O clássico Re-Pa pelo Parazão feminino ocorre no campo (1) do Centro Esportivo da Juventude (Ceju), às 15h, desta quarta-feira (4) com arbitragem da experiente árbitra da CBF, Elaine da Silva Melo. O jogo faz parte da segunda rodada do quadrangular em que todos times jogam entre si para sair os dois melhores pontuados para a grande final marcada no dia 18.

ASSISTA À PARTIDA