AO VIVO: Assista Tapajós x Independente pelo Campeonato Paraense 2022

Com uma semana de atraso, Tapajós e Independente se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 9h30, no Estádio Souza, pelo Campeonato Paraense. A partida é válida pela primeira rodada do estadual. O jogo foi adiado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), no último dia 24 de janeiro, por causa da indecisão que havia em torno da escolha do mando de campo do Boto.

Com força máxima, Tapajós e Independente têm objetivos diferentes na partida. O Boto chega de derrota por 1 a 0 para o caçula do Parazão, o Caeté, fora de casa. Já o Galo derrotou o Itupiranga por 2 a 0, no Navegantão, e chega empolgado. Caso vença, o Independente assume a liderança do grupo C.

Veja a partida ao vivo: