Antony volta aos treinos pelo Manchester United após período afastado por acusações de agressão a ex

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira que o atacante brasileiro Antony está de volta aos treinos e estará disponível para ser relacionado pelo técnico Erik ten Hag para os próximos jogos. O jogador passou quase três semanas afastado do clube inglês devido às acusações de agressão contra a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.

Em comunicado oficial, o Manchester United destacou que Antony tem cooperado com as investigações policiais tanto no Brasil quanto no Reino Unido desde que as alegações foram feitas em junho. O clube reforçou sua condenação a atos de violência e abuso e ressaltou a importância de proteger todos os envolvidos na situação, reconhecendo o impacto das alegações sobre os sobreviventes de abusos.

Antony retornou à Inglaterra na última quarta-feira e, de acordo com a imprensa britânica, compareceu à polícia da Grande Manchester para entregar seu celular, contribuindo assim com as investigações em curso.

O jogador estava no Brasil desde o início de setembro e chegou a ser convocado pelo técnico interino da Seleção, Fernando Diniz, para os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sendo posteriormente retirado da lista.

Antony utilizou suas redes sociais para negar as acusações de agressão, afirmando ser vítima de falsas alegações, e se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre o caso. A investigação continua em andamento.