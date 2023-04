Antonio Rudiger, zagueiro do Real Madrid, é vítima de insultos racistas em jogo contra o Cádiz

Após vencer o Cádiz, por 2x0, no último sábado (15), o zagueiro Antonio Rudiger, do Real Madrid, foi alvo de insultos racistas por parte dos torcedores do clube rival. O jogador é mais uma vítima de racismo no futebol espanhol, que também foi palco de casos envolvendo outros jogadores, como: Vinicius Junior (Real Madrid), Samu Chukwueze (Villarreal) e Iñaki Williams (Athletic Bilbao).

VEJA MAIS

Ao se aproximar das arquibancadas para entregar sua camisa para uma torcedora do Real Madrid localizada na zona mista das torcidas, o zagueiro foi alvo de diversos insultos racistas por parte da torcida do Cádiz. O momento foi flagrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais:

Na gravação, é possível observar o jogador batendo boca com alguns torcedores do time rival até o momento que entrega a camisa a uma torcedora do Real Madrid. Objetos são jogados contra Rudiger, que é afastado por funcionários da equipe da capital espanhola.

Este não é o primeiro caso de racismo envolvendo torcedores espanhóis: o brasileiro Vinicius Junior, que também joga no Real Madrid, testemunhou no início de abril contra um torcedor do Mallorca, acusado de chamá-lo de “macaco” durante uma partida. Identificado pela polícia espanhola, o homem foi multado em quase R$22 mil, está banido do quadro de sócios-torcedores do Mallorca e não poderá frequentar eventos esportivos por um ano.

O primeiro julgamento na Espanha de um torcedor acusado de usar insultos racistas contra um jogador será realizado ainda este ano. Inãki Williams, do Athletic Bilbao, processou um torcedor do Espanyol que o ofendeu em janeiro de 2020. Em seu depoimento para o juiz, o jogador ganês afirmou que se sentiu “humilhado” e “indignado” na ocasião.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor webde OLiberal.com, Felipe Saraiva)